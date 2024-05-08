Aliağa Petkimspor büyük gurur yaşıyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde normal sezonu 15 galibiyetle 7. sırada tamamlayıp ligdeki dördüncü yılında ilk kez Play-Off'a adını yazdıran Aliağa Petkimspor'da Genel Menajer Levent Türknas, mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi. Kulüp kurulduğundan beri genel menajerliği sürdüren Türknas, "Gelecek sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edeceğimiz için çok heyecanlıyız. Bu sezon ilk defa Türkiye Kupası yarı finallerine de kalmıştık, gururluyuz" dedi. Yeni sezonda yola Antrenör Burak Gören'le devam edeceklerini de aktaran Türknas, destekleri için Aliağa halkına da teşekkür etti.