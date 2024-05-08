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Haberler Spor Bodrum FK’nın şansı tutuyor

Bodrum FK’nın şansı tutuyor

HABER MERKEZİ
Bodrum FK’nın şansı tutuyor
TRENDYOL 1. Lig'de bitime 1 maç kala Play-Off'u garantileyen Bodrum FK gözünü Göztepe müsabakasına çevirdi. Cumartesi günü saat 16.00'da İzmir'deki maçta mutlak galibiyeti hedefleyen yeşilbeyazlılar, rakiplerinin alacağı sonuçlara göre 3. sıraya yerleşmenin hesabını yaparken, son yıllarda Göztepe maçlarında yüzü güldü. Geçen sezon Play-Off dahil Göztepe ile 3 maça çıkan Bodrum FK, rakibi karşısında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda Göz-Göz'ü 1-0 yenen Bodrum, evinde sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu kez iki takım Play-Off Turu'nda karşılaştı. Bodrum FK, sarıkırmızılıları 3-1'lik skorla eleyip finale kadar yükseldi. Bu sezonun ilk yarısında Bodrum'da oynanan maçı yine ev sahibi takım kazanmayı başardı. Göztepe'yi 3-0 mağlup eden Muğla ekibi, bir kez daha sevindi.
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