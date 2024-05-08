İzmir kenetlendi

TFF 2. Lig'de sezonu ilk 6 takım arasında bitirmeyi başararak Play-Off oynamaya hak kazanan iki İzmir temsilcisi Menemen FK ve Bucaspor 1928 kenetlendi. Sarı-lacivertli iki ekibin oynayacağı kritik maçlar öncesi takımların teknik heyetleri, futbolcuları ve taraftarlarına ek olarak İzmir'de gözler yarına çevrildi.

Beyaz Grup'ta sezonu 3. sırada tamamlayan ve Play-Off 1. Turu'nda evinde Yeni Mersin İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek olan Bucaspor 1928 mutlak galibiyete odaklanırken teknik direktör Cüneyt Dumlupınar önemli açıklamalarda bulundu. Cüneyt Dumlupınar, normal sezonda şampiyonluğu kıl payı kaçırdıklarını belirterek, "Tamamen Play-Off'lardan 1'inci Lig'e yükselmeye odaklandık. Evimizde Yeni Mersin İdmanyurdu takımıyla tek maç oynayacağız. Bu nedenle bu karşılaşmanın telafisi olmayacak. Taraftarımızdan destek bekliyoruz. Kazanıp hedefimize bir adım daha yaklaşacağız" ifadelerini kullandı.

MENEMEN'İN İNANCI TAM

Kırmızı Grup'ta sezonu 5. sırada tamamlayan ve Play-Off 1. Turu'nda deplasmanda 24Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek Menemen FK'da ise teknik direktör Yılmaz Vural hedefe ulaşacaklarını söyledi. Erzincan deplasmanına çok inançlı gideceklerini belirten Vural, "Tur, tek maç üzerinden oynanacak. Yani kazanmaktan başka bir çaremiz olmayacak. Rakibimiz ligi bizim bir basamak üzerimizde tamamladı ve ev sahibi avantajını eline geçirdi. Fakat şartlar ne olursa olsun biz amacımıza ulaşabilmek için elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.