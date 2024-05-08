Nazilli Belediyespor’a TFF’den haber geldi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 39 puanla düşme hattının bir üst basamağında tamamlayan Nazilli Belediyespor'un Türkiye Futbol Federasyonu'ndan merakla beklediği haber geldi. 37. haftada oynanan ve 0-0 berabere biten Ankaraspor maçı ile ilgili şike iddialarına yönelik TFF Hukuk Kurulu'nun hazırladığı dosya TFF Etik Kurulu'na sevk edildi. Berabere biten karşılaşma sonrasında küme düşen takım olan Zonguldak Kömürspor yönetiminden konu ile ilgili açıklama yapılırken, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu'nun, 2. Lig Beyaz Grup'un 37. haftasında 0-0 berabere biten Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili hazırladığı soruşturma dosyası TFF Etik Kurulu'na sevk edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.