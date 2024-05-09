Avrupa Tekvando Şampiyonası başlıyor

MİLLİ sporcular, bugün Sırbistan'da başlayacak Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre, başkent Belgrad'ın 9-12 Mayıs tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyona, 40'ı aşkın ülkeden 520 sporcu katılacak. Şampiyonada Türkiye'yi, tekvandoda 16 (8 kadın, 8 erkek), para tekvandoda ise 19 (9 kadın, 10 erkek) sporcu temsil edecek. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, kürsünün en büyük favorilerinden olduklarını belirterek, "Buraya tüm kategorilerde son şampiyon ülke olarak geliyoruz. Nihai hedefimiz Paris 2024. Tüm ekibimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.