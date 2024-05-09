Ayvalıkgücü zafere inanıyor

TFF 3. Lig Play-Off ikinci turunda yarın güçlü rakibi 52 Orduspor'u ağırlayacak olan Ayvalıkgücü, turu geçeceğine inanıyor. Ordu deplasmanında 81'de yediği golle geriye düşen ancak maçı bırakmayan Balıkesir temsilcisi, 87'de Samet Önger'in kaydettiği golle beraberliği yakalamış ve rövanş için küçük de olsa bir avantaj sahibi olmayı başarmıştı. Kırmızıbeyazlılar, evinde taraftarının da desteğiyle galip gelerek turu geçmek istiyor. Ayvalıkgücü, normal sezonda da 4-1 ve 1-0'lık skorlarla yenildiği rakibini ilk kez mağlup ederek kötü şansını da kırmayı planlıyor.