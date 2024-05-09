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Haberler Spor Efeler’in kader maçı Nazilli’de

Efeler’in kader maçı Nazilli’de

HABER MERKEZİ
Efeler’in kader maçı Nazilli’de
TFF 3. Lig'de Ege'yi temsil eden ekiplerden Efeler 09 SFK'nın sezonun en kritik maçını oynayacağı stat belli oldu. Play-Off 2. tur rövanş mücadelesinde Anadolu Üniversitesi'ni konuk edecek olan Efeler 09, bu karşılaşmayı Nazilli İlçe Stadyumu'nda oynamak için talepte bulunmuş ancak olumsuz yanıt almıştı. MHP İl Başkanı Haluk Alıcık'ın devreye girerek Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'le görüşmesinin ardından maçın Nazilli İlçe Stadyumu'nda oynanması kararı alındı. Finale bir kala son maç yarın saat 16.00'da Nazilli Şehir Stadyumu'nda oynanacak. İlk turda Turgutluspor'u 4-1'lik skorla geçen Aydın ekibi, Anadolu Üniversitesi karşısında da deplasmanda ilk maçı 2-1 kazanarak avantaj elde etmişti. Efeler turu geçerse grup finalinde Elazığspor ile karşılaşacak.
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