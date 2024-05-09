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Haberler Spor Kuşadası’nın kozu taraftarı

Kuşadası’nın kozu taraftarı

HABER MERKEZİ
Kuşadası’nın kozu taraftarı
TFF 3. Lig Play-Off ikinci turunda Kütahyaspor'a deplasmandaki ilk maçta 2-1 yenilen Kuşadasıspor, rövanşta evinde taraftarının da desteğiyle turu geçmek istiyor. Play-Off ilk turunda saha dezavantajına rağmen Bornova 1877'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek bir üst tura çıkan Aydın temsilcisi, Kütahya'daki ilk karşılaşmada 2-0 geriye düşmüş, 82'de Aykut Çift'in golüyle farkı bire indirerek rövanş için umutlanmıştı. Siyah-beyazlı Ege temsilcisi, yarın 16.00'da konuk edeceği rakibini mağlup ederek grup finalinde Erbaaspor'un rakibi olmayı planlıyor.
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