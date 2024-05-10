Kaya’dan sert tepki

Sezonu küme düşmeden tamamlayan Nazilli Belediyespor'da sancılar bitmiyor. Son olarak Nazilli Belediyesi, ekonomik sorunları gerekçe gösterip siyah-beyazlı kulüpten desteğini çekti. Kulüp Başkanı Şahin Kaya, Gazeteciler Cemiyeti'nde yaptığı açıklamada Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'e tepki gösterdi. Şahin Kaya kentteki iş adamları ve siyasetçilere seslenip kulübe desteğe davet etti.

'BU KULÜBÜ SİZE BIRAKABİLİRİZ'

Belediyeye maddi desteği çektiği için kırgın olduklarını söyleyen Kaya, "Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ile görüşme yaptık. Hiçbir konuda destek olmayacağını söyledi. Ben size kulübü bırakabilirim, harcadığımız paralar var, bunları bir ödeme planı çıkararak bize sunarsınız dedim. Nazillispor'la ilgili bir tasarruflarının olmadığını söylediler. Bunu yaparsanız bu kulüp ölür. 15-16 milyon TL borçla kulübü devraldık. 'Kulüp ölürse ölsün bizi ilgilendirmiyor' dediler" dedi.

'ŞEHRİN EN BÜYÜK MARKASI'

Kulübün en kötü zamanında bile yönetim olarak vazgeçmediklerini söyleyen Kaya, "Yine vazgeçmiyoruz. Yönetimi güçlendireceğiz. Belediyenin desteğinin olmaması bizi ekstra zorluğa itecek. Nazillispor bu şehrin en büyük markasıdır. Takıma belediyenin de bu memlekette yaşayan insanların da destek vermesi gerekiyor. Seçimden önce her türlü desteği vereceğini söylemişti. Gelinen noktada enkaz devraldıklarını ve kulübe destek olmayacaklarını ifade ettiler" diye konuştu.

'SONUMUZ AYDINSPOR GİBİ OLUR'

ŞEHRİN takıma sahip çıkılması gerektiğini hatırlatan Başkan Kaya, "Gücünü taraftarından ve armasından alan siyah-beyazlı camianın onurlu ateşini yakıyoruz. Bu günden itibaren Nazilli ittifakı kuruyoruz. Gün Nazillispor'a sahip çıkma günüdür. Eğer kimse destek vermezse bizim sonumuz da Aydınspor gibi olur" diye konuştu.