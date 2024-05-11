Aslan 1 adım uzakta

Süper Lig'de yarın Karagümrük'e konuk olacak Galatasaray, galip gelip F.Bahçe'nin takılması halinde 24'üncü şampiyonluğunu ilan edebilir. Sarı-kırmızılılar Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maçı kazanması durumunda, F.Bahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Puan farkı korunarak veya kapanarak geçilmesi durumunda şampiyonluk heyecanı son 2 haftaya taşınacak. O zaman da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 37. haftada RAMS Park'ta yapılacak derbi, düğümün çözülmesi için kritik önem kazanacak. Aslan 23 şampiyonlukla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (19) 4 şampiyonluk önünde bulunuyor.

7 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da önümüzdeki haftaki derbi öncesi önemli isimler kart sınırında. Torreira, Nelsson, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Oliveira ve Davinson Sanchez, Karagümrük maçında sarı kart görmeleri halinde derbide oynayamayacaklar.