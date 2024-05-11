  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Aslan 1 adım uzakta

Aslan 1 adım uzakta

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir.

HABER MERKEZİ
Aslan 1 adım uzakta

Süper Lig'de yarın Karagümrük'e konuk olacak Galatasaray, galip gelip F.Bahçe'nin takılması halinde 24'üncü şampiyonluğunu ilan edebilir. Sarı-kırmızılılar Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maçı kazanması durumunda, F.Bahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Puan farkı korunarak veya kapanarak geçilmesi durumunda şampiyonluk heyecanı son 2 haftaya taşınacak. O zaman da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 37. haftada RAMS Park'ta yapılacak derbi, düğümün çözülmesi için kritik önem kazanacak. Aslan 23 şampiyonlukla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (19) 4 şampiyonluk önünde bulunuyor.

7 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da önümüzdeki haftaki derbi öncesi önemli isimler kart sınırında. Torreira, Nelsson, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Oliveira ve Davinson Sanchez, Karagümrük maçında sarı kart görmeleri halinde derbide oynayamayacaklar.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA