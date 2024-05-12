Galatasaray bugün şampiyon olabilir

TRENDYOL Süper Lig'de bugün heyecan fırtınası yaşanacak ve tüm karşılaşmalar saat 19.00'da başlayacak. Bu maçların arasında gözler şampiyonluk mücadelesi veren G.Saray ile F.Bahçe'nin mücadelesinde olacak. Aslan, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçta Karagümrük'e konuk olacak.

Takipçisi F.Bahçe ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Bu maçta da Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Sarı-kırmızılılar, bu hafta yapılacak maçların sonucuna göre Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşabilir. Ligin bitimine 3 hafta kala en yakın takipçisi F.Bahçe'nin 6 puan önünde olan sarı-kırmızılılar, Karagümrük karşılaşmasından 3 puanla ayrılması halinde şampiyonluk için F.Bahçe'nin Kayseri karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı-lacivertlilerin yenilmesi halinde G.Saray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek. F.Bahçe'nin beraberliğinde de G.Saray, Karagümrük karşısında alacağı galibiyetle şampiyonluğa ulaşabilecek.

Kayseri uçağına yıldırım düştü

Bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'un uçağına iki kez yıldırım düştü. Kafile tedbir amaçlı Kayseri'ye geri dönerken, futbolcular yeniden uçağa binmek istemedi. Ardından uçak yeniden havalandı.