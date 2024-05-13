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Haberler Spor Altay’da belirsizlik endişe yaratıyor

Altay’da belirsizlik endişe yaratıyor

HABER MERKEZİ
Altay’da belirsizlik endişe yaratıyor
Birinci Lig'e veda eden İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da yeni sezon öncesi belirsizlik camiayı endişelendirdi. Gelecek sene 2. Lig'de mücadele edecek siyahbeyazlılarda 600 milyon TL'yi aşan borç yeni yapılanma öncesi yönetimin elini kolunu bağlarken, şirketleşme çalışmaları için kollar sıvandı. Altay camiası 22-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek genel kurula odaklandı. Profesyonel futbol şubesinin bir şirkete devredilmesi için kulüp tüzüğü uyarınca kongreye gitme kararı alan kurmayların olumlu sonuç almak istediği bildirildi. Yönetimin haziran başında kongreden çıkacak sonuca göre planlama yapacağı kaydedildi.
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