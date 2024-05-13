  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Altınordu’da Devrim gitti

Altınordu’da Devrim gitti

HABER MERKEZİ
Altınordu’da Devrim gitti
TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalmayı başaran Altınordu'nun golcü oyuncularından Devrim Taşkaya kulüpten ayrıldı. Bu sezon 30 maçta 8 gol atan 27 yaşındaki futbolcu, sosyal medyasından veda mesajı yayınladı. İstikrarlı bir görüntü ortaya koyan Devrim, geçen yaz döneminde Karacabey Belediyespor'dan transfer edilmişti. Sözleşmesi biten Devrim'in gidişinin ardından kırmızı-lacivertli ekipte, sağ kanat pozisyonunda görev yapan sadece Abdullah Soğucak kaldı. İzmir temsilcisinde dokuz oyuncunun daha kontratı sona eriyor.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA