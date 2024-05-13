Altınordu’da Devrim gitti

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalmayı başaran Altınordu'nun golcü oyuncularından Devrim Taşkaya kulüpten ayrıldı. Bu sezon 30 maçta 8 gol atan 27 yaşındaki futbolcu, sosyal medyasından veda mesajı yayınladı. İstikrarlı bir görüntü ortaya koyan Devrim, geçen yaz döneminde Karacabey Belediyespor'dan transfer edilmişti. Sözleşmesi biten Devrim'in gidişinin ardından kırmızı-lacivertli ekipte, sağ kanat pozisyonunda görev yapan sadece Abdullah Soğucak kaldı. İzmir temsilcisinde dokuz oyuncunun daha kontratı sona eriyor.