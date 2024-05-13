Gözler Play-Off’ta

Trendyol 1. Lig'de önceki gün oynanan ligin son maçlarının ardından 2023-2024 sezonunda gözler Süper Lig'e yükselecek 3. ekibin belirleneceği Play-Off müsabakalarına çevrildi. Eyüp ile Göztepe'nin doğrudan Süper Lig'e yükseldiği 1. Lig'de Sakarya, Bodrum FK, Ahlatcı Çorum FK, Kocaeli ve Bolu'dan biri daha Play-Off'ta Süper Lig vizesi almak için mücadele edecek. Sakaryaspor'un doğrudan finale yükseldiği Play-Off'un 1. turunda Bodrum FK ile Boluspor saat 17.00'de, Çorum FK ile Kocaelispor saat 20.00'de tek karşılaşma olarak 16 Mayıs'ta karşılaşacak. Bu turu geçecek ekipler iki maç yapacak. Play- Off finali tarafsız sahada tek maç olarak yapılacak.

ÇORUM VE KOCAELİ İLK KEZ

Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor'un ilk defa yer alacağı Play-Off'ta Boluspor 7., Sakaryaspor 6. ve Bodrum FK 2. kez mücadele edecek. 1997-1998, 2000-2001, 2005-2006, 2007-2008 ve 2022- 2023'te Play-Off oynayan Sakaryaspor, 1997-1998 ve 2005-2006'da rakiplerini geçerek Süper Lig'e yükseldi. Play-Off oynadığı 1979- 1980'de Süper Lig vizesi alan Bolu, biri finalde olmak üzere 1994-1995, 2007-2008, 2008-2009, 2016-2017 ve 2017-2018 Play- Off'larında Süper Lig'e çıkamadı. Ligde 2. sezonunu geçiren Bodrum FK, geçen sezon play-off finalinde Pendikspor'a yenildi.