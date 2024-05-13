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Haberler Spor Karşıyaka’da zaman daralıyor

Karşıyaka’da zaman daralıyor

HABER MERKEZİ
Karşıyaka’da zaman daralıyor
İzmir'de olağan seçimli genel kurul tarihini 25 Mayıs-1 Haziran olarak açıklayan Karşıyaka'da Başkan İlker Ergüllü'nün yeniden aday olup olmayacağı belirsizliğini korurken, yönetim listelerini belirlemek için süre azalıyor. Karşıyaka'da kulüp tüzüğü gereği başkan adaylarının aday yönetim kurulu listesini kongrenin ilk tarihi olan 25 Mayıs'tan 1 gün önce mesai bitimine kadar divan kuruluna sunması gerekirken, bu sürenin bitmesine 12 gün kala başkanlığa talip çıkmadı. Ergüllü'nün kararına odaklanan Kaf-Kaf'ta isimleri daha önce aday olabilecekleri şeklinde geçen Cem Karas ve Kerem Copcu da adaylık için hiçbir girişim yapmadı.
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