Altınordu ve TSYD İzmir’den özel turnuva

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi, Türk futbolunun yetiştirici kulübü olan Altınordu ile amatör kulüplerin altyapılarında forma giyen çocuklar için birlikte örnek bir turnuva düzenleyecek. Altınordu Futbol Okulları'nın yetiştirici misyonu ile hareket eden ve kulübün temaslarda bulunduğu amatör kulüplerin katılımı ile organize edilen Felsefe Kardeşliği Turnuvası, Türkiye'de spor basınının çatı örgütü konumundaki Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin İzmir Şubesi ile ortaklaşa gerçekleştirilecek. İki köklü kurumun organize ettiği 15. Altınordu- TSYD Felsefe Kardeşliği Turnuvası'na 34 amatör kulüp, 48 takım ve U11 ile U12 yaş kategorisinde 850 küçük futbolcu adayı katılacak. Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde bulunan 8 sahada 17-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuva şenlik havasında geçecek.