Türkiye Kupası Finali Atatürk Olimpiyat’ta

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüp başkanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından alınan ortak karar sonucunda Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasının 23 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı. Dev müsabaka atv'den yayımlanacak. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Kupası'nda finale yükselen Beşiktaş ve Trabzonspor kulübünün başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Büyükekşi, "İki güzide kulübümüzün başkanlarıyla çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı neticesinde iki kulübün başkanı ile ortak kararla Ziraat Türkiye Kupası final maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdik" dedi.