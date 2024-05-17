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Aliağa Futbol ilk kez yenildi

HABER MERKEZİ
Aliağa Futbol ilk kez yenildi
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta normal sezonu namağlup 2'nci sırada tamamlayan Aliağa Futbol Kulübü ilk yenilgisini 52 Orduspor FK karşısında aldı. Bu sezon daha önce çıktığı 28 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik alarak Türkiye'de liglerin yenilgisiz tek takımı olan ancak hiç yenilmemesine rağmen şampiyonluğu Kepezspor'a kaptıran Aliağa'nın müthiş serisi Ordu'da bitti. Play-Off'ta direkt grup finaline kalan İzmir ekibi, deplasmanda 52 Orduspor'a 1-0 yenilerek 20 Mayıs Pazartesi günü evinde oynayacağı rövanş öncesi avantaj yitirdi. Teknik direktör Fatih Çardak, sahalarında turu geçeceklerine inandığını söyledi. Aliağa adını finale yazdırmak için evindeki rövanşı 2 farklı kazanmaya çalışacak.
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