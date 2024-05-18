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Haberler Spor Karşıyaka’da Cem Karas aday değil

Karşıyaka’da Cem Karas aday değil

HABER MERKEZİ
Karşıyaka’da Cem Karas aday değil
İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'da camia 1 Haziran'daki genel kurula odaklandı. İsmi adaylar arasında geçen Operatör Doktor Cem Karas bu dönem göreve talip olmayacağını ifade ederek Başkan İlker Ergüllü'ye destek verdi. Adaylığıyla ilgili henüz net kararını duyurmayan Başkan Ergüllü, görüşmelerini perde arkasında sürdürürken, basketbol takımının Şampiyonlar Ligi'nde final oynadığı 2020-2021 sezonunda şube başkanlığı yapan Cem Karas, camia olarak Ergüllü'nün yanında yer almaları gerektiğini dile getirdi. Karas, "Ben ekibimle birlikte seçimde İlker Ergüllü'nün adaylığını destekliyorum. Almanya'da yeni klinik açtım, şu an işlerim çok yoğun ama ileriki yıllarda başkanlığa talibim" dedi.
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