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Haberler Spor Kartal Hatay önünde

Kartal Hatay önünde

HABER MERKEZİ
Kartal Hatay önünde

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında bugünAtakaş Hatayspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Siyah-beyazlı takım, Hatayspor karşılaşmasıyla bu sezon iç sahadaki son maçını oynayacak. Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak için mücadele eden siyah-beyazlı ekip için kalan son 2 haftada alacağı puanlar büyük önem taşıyor. Düşme hattında kritik noktada bulunan ve 37 puanla 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor da tehlike bölgesinden uzaklaşarak ligde kalma hesapları yapıyor. Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı oldukları için Corendon Alanyaspor müsabakasında görev yapamayan Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy, cezalarını tamamladı.

SAVUNMA İÇİN FİGAL İDDİASI

Yeni sezonda savunma hattında değişime gitmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta stoper için Nicolas Figal ismi ortaya atıldı. Arjantinli savunmacı için Boca Juniors'ın, 4 milyon Dolar bonservis bedeli biçtiği iddia edildi. Yöneticilerin 30 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunu Arjantin kulübüne sorduğu ifade edildi. Ek olarak futbolcuyla kurulan ön temasta, plan ve projeler hakkında bilgi verildiği, ilk iletişimin olumlu geçtiği aktarıldı.

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