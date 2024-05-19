Aklı kupada

SÜPER Lig'in 37'nci haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. 27'nci dakikada Sol kanattan kazanılan kornerde Rui Pedro ortayı yaptı. Arka direkte Massanga topu ağlara gönderdi: 0-1. 33'te Demir Ege'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta Hatayspor savunması topu çizgiden çıkarttı. İlk yarı 0-1 bitti.

GOLLER ARKA ARKAYA GELDİ

İkinci yarı gollerle başladı. 50'de Semih'in pasıyla topla buluşan Gedson'un rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top köşeden ağlara gitti: 1-1. 55'te soldan savunma arkasına sarkan Strandberg yerden içeri çevirdi. Altı pasın önünde Dele-Bashiru'nun vuruşu direğe çarparak ağlara gitti. Pozisyonda önce ofsayt bayrağı kalkarken, VAR'da yapılan inceleme sonrasında gol kararı çıktı. 90+5'te Muçi'nin kullandığı kornerde altı pas içinde oluşan karambolde Salih Uçan, Kamil Ahmet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın VAR'da pozisyonu izledikten sonra penaltıyı verdi. 90+7'de Aboubakar penaltı atışında topla kaleci Bekaj'ı farklı köşelere gönderdi ve maç 2-2 sona erdi.

'MOURİNHO İLE BİZ DE GÖRÜŞTÜK'

Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını koyan Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho açıklamasının ardından dün Beşiktaş kanadından da aynı isimle ilgili bir açıklama geldi. Siyah-beyazlıların ikinci başkanı Hüseyin Yücel, teknik direktörlük için Jose Mourinho ile görüştüklerini söyledi. Yücel, "1 ay önce İstanbul'da Jose Mourinho ile görüştüm. Beşiktaş'ın kimyasına uygun olduğunu dile getirdim. Mourinho bir süre sonra geri dönüş yaptı ve gelmeyi kabul etti. Önümüzdeki hafta İtalya'da yeniden görüşme yapacağım. Beşiktaş'ta çalışmak istediğini söyledi" ifadelerini kullandı.

19 MAYIS'A ÖZEL KOREOGRAFİ

EŞİKTAŞ, Hatayspor maçında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla koreografi hazırladı. Taraftarlar karşılaşma öncesinde tribünde "Kurtuluş'un meşalesi, Beşiktaş'ta yakıldı" yazılı koreografiyi açtı. Koreografide Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım, kardeşi Makbule Hanım ve Beşiktaş'ın kurucularından Fuat Balkan ile Ahmet Fetgari'nin fotoğrafları yer aldı.

30 DEPREMZEDE ÇOCUK KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ

Beşiktaş-Atakaş Hatayspor müsabakasını, Hatay'dan gelen 30 depremzede çocuk da izledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, maçtan önce çocuklarla yemekte bir araya geldi. Yakından ilgilendiği çocuklara forma hediye eden Arat, Bakan Göktaş'a da kartal heykeli ile Beşiktaş forması takdim etti. Göktaş bu organizasyon dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getirdi. Arat da depremzede çocukları ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Beşiktaşlı duygusaldır" dedi.