Buca’da Yasin gidici

TFF 2. Lig'de sezonu büyük hayal kırıklığıyla tamamlayan Bucaspor 1928'de ayrılık rüzgarı esmeye başladı. Sarı-lacivertli ekipte takıma Göztepe'den sezon başında katılan Yasin Öztekin'in İzmir ekibine veda edeceği öne sürüldü. Sözleşmesi Haziran 2025'e kadar süren deneyimli oyuncunun alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Bu sezon Bucaspor formasıyla 29 maça çıkan ve 4 gol atma başarısı gösteren Yasin, performans olarak beklentilerin altında kalmıştı. Profesyonel kariyerinde Galatasaray, Sivasspor ve Samsunspor gibi üst düzey kulüplerde forma giyen Yasin'in futbol kariyerinin sonlandırabileceği ifade edildi.