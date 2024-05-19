Derbiden fazlası

Trendyol Süper Lig'de sezonun en kritik maçı bugün RAMS Park'ta oynanacak. 99 puanla ligin zirvesinde yer alan Galatasaray ile 93 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe saat 19.00'da kozlarını paylaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Aslan bugünkü mücadeleden 1 puan kopartırsa şampiyonluk sevincini yaşayacak. Kanarya ise şansını devam etmek için kazanıp son haftayı beklemek zorunda. Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibiyle ligde son 2 sezonda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşarken bu maçlarda gol atamadı.

SON 24 MAÇTA KAYBETMEDİ

2022-2023 sezonunda iç sahada ve deplasmanda rakibine 3-0'lık skorlarla kaybeden Fenerbahçe, bu sezon Galatasaray'la iç sahada oynadığı maçtan da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de son 24 müsabakada kaybetmedi. En son Hatayspor'a yenilen sarı-kırmızılılar daha sonra mücadele ettiği 24 maçta 22 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

EZELİ REKABETTE FENER ÖNDE

Ayrıca 17 maçtır da üstü üste sahadan 3 puanla ayrıldı. Aslan yediği 24 golle de ligde kalesinde en az gol gören takım konumunda yer alıyor. İki ekip tarihinde 400. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, geride kalan 399 karşılaşmadan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 128 kez (biri hükmen) galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozama- dı. Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 497 (1 gol hükmen kaza- nılan TFF Süper Kupa mücadelesin- de) golle karşılık verdi.

ASLAN TAM KADRO, KANARYA'DA 3 EKSİK

DERBİYE Galatasaray tam kadro çıkmaya hazırlanırken F.Bahçe'de Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci, bugün oynamayacak. G.Saray'da, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira, F.Bahçe'de Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi kart sınırında.

KAZANARAK ŞAMPİYON OLMAK İSTİYOR

SARI-KIRMIZILILAR derbide mutlak galibiyet hedefliyor. Seyircisi önünde oynayacağı derbiye 3 parolasıyla çıkacak Galatasaray'da, Teknik Direktör Okan Buruk galibiyetle şampiyon olmak istediğini söyledi. Galatasaray, ligde evinde yenilgi yüzü görmüyor. Sarı-kırmızılılar sahasında oynadığı son 35 lig karşılaşmasında 33 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı. Aslan RAMS Park'ta son olarak Sivasspor'u evinde mağlup etmeyi başardı.Galatasaray ayrıca bu sezon evinde oynadığı 18 maçtan da 3 puan ayrılmasını bildi.