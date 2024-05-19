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Haberler Spor Marmaris’in gururu Hira Ercan oldu

Marmaris’in gururu Hira Ercan oldu

HABER MERKEZİ
Marmaris’in gururu Hira Ercan oldu
MARMARİSLİ Kicboks milli antrenörü ve önceki yıllarda şampiyonluklar kazanmış olan Terkan Ercan'ın şampiyon kızlarından Kick Boks sporcusu Hira Ercan, İstanbul'da gerçekleşen Türkiye Kick Boks Federasyonunun düzenlediği 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupasının son maçında Avusturyalı rakibini yenerek ikinci oldu. 2 yaşından beri Kick Boks sporu ile ilgilenen 14 yaşındaki Marmarisli sporcu Hira Ercan Turkish Open WAKO World Cup şampiyonasındaki kendi grubunun ikinciliğinin gururunu yaşadığını belirterek hedefinin dünya şampiyonu olmak olduğunu belirtti.
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