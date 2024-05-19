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Haberler Spor Menemen FK’da Kemal’e talipler var

Menemen FK’da Kemal’e talipler var

HABER MERKEZİ
Menemen FK’da Kemal’e talipler var
TFF 2. Lig'de Play-Off müsabakalarında havlu atan Menemen FK'da bu sezonu gol kralı olarak tamamlayan Kemal Rüzgar'a birçok kulüp talip oldu. Sarı-lacivertli ekibe geçen sezonun başında gelen ve 1 sene daha kontratı bulunan Kemal için Boluspor, Alanyaspor ve Şanlıurfaspor'un talip olduğu öğrenildi. Bu sezon 39 maçta 23 gol atarak yıldızlaşan Kemal'in sarı-lacivertli ekipte kalmak istediği öğrenilirken, nezaketen talipler ile masaya oturacak. Deneyimli golcü, 2021-22 sezonunda Boluspor formasını terletirken, geçen sene ise Şanlıurfaspor'da oynamıştı. Bu senede gol kralı olan Kemal, böylece krallık tacını 2. kez takarak dikkatleri üzerine topladı.
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