  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Trabzonspor 3.’lüğü garantiledi

Trabzonspor 3.’lüğü garantiledi

HABER MERKEZİ
Trabzonspor 3.’lüğü garantiledi
SÜPER Lig'in 37'nci hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Başakşehir'e konuk oldu. 45+2'de sağ kanattan gelişen atakta Visca meşin yuvarlağı sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen Meunier'e gönderdi. Bu oyuncunun son çizgiden arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-1. 73'te Kemen'in yaptığı ortada Piatek'in vuruşunu kaleci Uğurcan kurtardı. 87'de Figueiredo'nun pasıyla topla buluşan Aleksic'in şutu yandan dışarı gitti ve maçı bordo-mavililer tek golle kazanarak ligi 3. sırada bitirmeyi garantiledi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA