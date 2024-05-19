Trabzonspor 3.’lüğü garantiledi

SÜPER Lig'in 37'nci hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Başakşehir'e konuk oldu. 45+2'de sağ kanattan gelişen atakta Visca meşin yuvarlağı sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen Meunier'e gönderdi. Bu oyuncunun son çizgiden arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-1. 73'te Kemen'in yaptığı ortada Piatek'in vuruşunu kaleci Uğurcan kurtardı. 87'de Figueiredo'nun pasıyla topla buluşan Aleksic'in şutu yandan dışarı gitti ve maçı bordo-mavililer tek golle kazanarak ligi 3. sırada bitirmeyi garantiledi.