Altay’da gözler genel kurulda

TFF 2. Lig'e düşen Altay'da belirsizlik sürerken, camia gözünü genel kurula çevirdi. Bu sene 1. Lig'de büyük bir yıkım yaşayarak büyük bir borç yüküyle birlikte lige veda eden siyahbeyazlı ekip, çözümü şirketleşmekte buldu. Yeni sezonun başlangıcına kadar acil bir şekilde yatırımcı arayan kurmaylar, 22 Mayıs tarihinde yapılacak genel kurula kilitlendi. Çoğunluğun sağlanmaması halinde 29 Mayıs'a ertelenecek genel kurulda yönetimin olası bir talip bulması durumunda bu toplantılarda A takımın yarışmacı haklarını devredecek. Sezonun tamamlanmasıyla elindeki kilit oyuncuları kaçırmak üzere olan siyah-beyazlı köklü İzmir temsilcisi, bu kriz ortamından kurtulmak için elinden geleni yapıyor.