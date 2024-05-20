Essende iddiası

Trendyol Süper Lig'e yükselen Göztepe, transfer için kolları sıvadı. Türkiye ve yurtdışından birçok ismi gündemine alan sarı-kırmızılıların, hücum hattı için rotasını Portekiz'e çevirdiği öğrenildi. Başkan Rasmus Ankersen'in, "Süper Lig'e turist olarak gelmedik. Gerekli yatırımları yapacağız" sözleriyle düğmeye basan sarı-kırmızılıların, Portekiz ekibi Vizela'nın 26 yaşındaki Kongo asıllı Fransız golcüsü Samuel Essende'yi listesine aldığı bildirildi. Bir süredir başarılı forvet ile temaslarını sürdüren yönetim transferi belirli bir noktaya getirirse Portekiz temsilcisi ile masaya oturacak.

FRANSA'DA PSG'DE YETİŞTİ

Portekiz ekibi Vizela'yla sözleşmesi 2026'da sona erecek olan Essende için bonservis engeli var. Ancak Göz-Göz, bu engeli sorunsuz aşmayı planlıyor. Fransız devi Paris Saint-Germain'in altyapısından yetişen, Caen'den bonservisi alınan 1.92 boyundaki Samuel, bu sezon mavibeyazlılarda boy gösterdiği 34 maçta 16 gol, 2 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Belçika Ligi'nde Eupen'de de forma giyen genç santrforun piyasa değeri, 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.

GEÇEN SEZON 16 GOL KAYDETTİ

PSG U19, Avranches, Pau, Caen formalarını da terleten Samuel Essende, kariyerinin en parlak sezonunu geçen sezon Vizela'da geçirdi. 26 yaşındaki golcü oyuncu attığı 16 gol ile kariyer rekoru kırmayı başardı. Avrupa'dan birçok kulübün kıskacında olan tecrübeli golcünün sürekli forma giyebileceği ve kendini kanıtlayabileceği bir takımda oynamak istediği öğrenildi.

YALÇIN KAYAN'A TALİPLER ÇOĞALDI

Göztepe'nin altyapısında yetişen ve gösterdiği performansla bu sezon herkesi kendine hayran bırakan orta saha oyuncusu Yalçın Kayan'ın birçok Süper Lig ekibinin radarına girdiği öğrenildi. Bu sezon 9 gol atarak takımın en skorer ismi olan Yalçın, bir dönem taraftar tarafından istenmeyen adam ilan edilmişti. Mücadeleyi bırakıp takımdan ayrılmak yerine sahada kendini kanıtlamayı tercih eden Yalçın'a Antalyaspor, Kasımpaşa ve Samsunspor'un talip olduğu iddia edildi. Göz- Göz'de kalmaya kararlı olan Yalçın'ın gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyeceği ifade edildi.