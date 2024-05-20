Karşıyaka’da kritik hafta

Kongre sürecine kilitlenen İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'da düğüm bu hafta çözülecek. Olağan genel kurulunu 1 Haziran Cumartesi yapacak Kaf-Kaf'ta tüzük gereği başkan adaylarının listelerini kongrenin ilk tarihi olarak ilan edilen 25 Mayıs'tan 1 gün önce mesai bitimine kadar divan kuruluna sunmaları gerekiyor. Henüz aday çıkmayan KSK'de gözler bir süredir güçlü bir liste için temasları sürdüren başkan İlker Ergüllü'ye çevrildi.

TEKNİK HEYET SONUCU BEKLİYOR

HEM iş insanları, hem sponsorlar hem de eski-yeni yöneticilerle toplantılar yapan Ergüllü'nün göreve yeniden talip olmakla ilgili kararını hafta içinde netleştirerek açıklama yapması bekleniyor. Teknik heyet ve futbolcu kadrosu da yeniden yapılanma sürecinde kongreden çıkacak sonucu bekliyor.