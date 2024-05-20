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Yen de gel Bodrum

Muğla ekibi Play-Off yarı final ilk maçında bugün dış sahada Çorum FK ile kapışacak. Çorum Şehir Stadı’ndaki maç 20.00’de başlayacak.

HABER MERKEZİ
Yen de gel Bodrum

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig iddiasını sürdüren Bodrum FK, Play-Off yarı finali ilk maçında Çorum FK'ya konuk olacak. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşma saat 20.00'de start alacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Yeşilbeyazlı ekip Çorum karşısında avantajlı skor elde edip evinde oynayacağı rövanş maçında adını finale yazdıran taraf olmak istiyor. Karşılaşmanın rövanşı 24 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanacak. Turu geçen takım, Süper Lig'e çıkmak için Play-Off Finali'nde Sakaryaspor ile karşılaşacak.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bu sene ligimize renk katan, çıktığı ilk senede çok başarılı olan, çok iyi de futbol oynayan Çorum FK ile karşılaşacağız. Serkan hocayla beraber iyi bir gidişatları var. Onlar da hak ettikleri yerde ve zorlu bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Kolay değil ama elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

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