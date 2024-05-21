Bodrum kaçamadı

TRENDYOL 1. Lig Play-Off 2. Tur 1. maçında Bodrum FK, deplasmanda öne geçtiği karşılaşmada Ahlatcı Çorum FK ile berabere kaldı: 1-1. Müsabakanın ilk yarısında iki takımda girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve ilk 45 dakika 0-0 sona erdi. Yeşil-beyazlılar ikinci yarıya golle başladı. 47. dakikada taç atışını hızlı kullanan Burak topu Gökdeniz'e gönderdi. Bu futbolcunun yerden içeri çevirdiği topta Samet düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 58'de kazanılan serbest vuruşta direkt kaleye vuran Atakan maça denge getirdi: 1-1. 64'te Ahmet İlhan rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı. 73'te Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, itirazları sonrası kırmızı kart gördü. Maç 1-1 sona erdi. Rövanş maçı 24 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanacak.