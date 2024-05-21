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Bucaspor 1928’i korku sardı

HABER MERKEZİ
Bucaspor 1928’i korku sardı
TFF 2. Lig'de büyük bir yıkım yaşayarak sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Bucaspor 1928'de gelecek sezon korkusu yaşanıyor. Oyuncuların parasını ödeyemeyen ve transfer yasaklısı olan sarılacivertli ekibin yaklaşık 50 milyon liralık bir ödeme yapması gerekiyor. Ancak başkan Cihan Aktaş'ın takıma ve camiaya kayıtsız kalması nedeniyle takımın akıbetinin ne olacağı belli değil. Transfer tahtasını açamaması durumunda İzmir ekibi, gelecek sezon altyapı ile mücadele edebilir. Camia büyüklerinin yaz döneminde krize el atması bekleniyor
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