Menemen FK’da strateji belli değil

TFF 2. Lig'de mücadele eden Menemen FK, yol haritasını önümüzdeki günlerde çizecek. Sezonu büyük bir hayal kırıklığı ile sonlandıran sarılacivertli ekip, gelecek sezon nasıl bir strateji belirleyeceğini haziran ayının ardından belirleyecek. Ligin tamamlanmasıyla suların biraz durulmasını bekleyen İzmir ekibi, aceleci davranmadan teknik direktör Yılmaz Vural'ın direktifleri doğrultusunda yeni bir yapılanmaya girecek. Bu kez direkt şampiyon olmak isteyen İzmir temsilcisi, ligi domine edecek bir kadro oluşturmayı hedefliyor.