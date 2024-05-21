Şenlik havasında turnuva

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin Türk futbolunun yetiştirici kulübü Altınordu'yla birlikte amatör kulüplerin altyapılarında forma giyen çocukların gelişimi için düzenlediği 15. Altınordu- TSYD Felsefe Kardeşliği Turnuvası final maçlarıyla tamamlandı. İzmir ekibinin Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde 17-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliğine Altınordu Futbol Kulübü'nün yetiştirici misyonu ile hareket eden Türkiye çapında 37 amatör kulüpten 47 takım ve U11, U12 yaş aralığında toplam 728 küçük sporcu katıldı. 12 yaş kategorisinde Orhangazi şampiyon, Akhisar Yıldırım ikinci, Yeşilay üçüncü, Söke İdmanyurdu dördüncü oldu. 11 yaş kategorisinde ise Urla Bld. şampiyonluğa ulaşırken, Çamlıc ikinciliği, Olimpikspor üçüncülüğü, Akhisar Bld. dördüncülüğü elde etti. En centilmen takım ise Kadıköy FK seçildi. Takımlara kupa ve madalyalarını TSYD İzmir Şubesi Başkanı Ergin Karataş ile yönetim kurulu üyeleri Okan Kara ve Mustafa Köprülü takdim etti.