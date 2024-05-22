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Haberler Spor Denizli’nin gururu Hazal Erbay oldu

Denizli’nin gururu Hazal Erbay oldu

HABER MERKEZİ
Denizli’nin gururu Hazal Erbay oldu
İSTANBUL'DA 42 ülkeden 3 bini aşkın sporcunun katılımıyla düzenlenen 9. Wako Kickboks Dünya Kupasında gümüş madalya kazanan Hazal Erbay, Denizli'yi gururlandırdı. 9. Wako Kickboks Dünya Kupasına, kickboks kursunda eğitim alan 3 öğrencisiyle katıldı. 30 kg bayanlar kategorisinde Denizli'yi temsil eden 9 yaşındaki Hazal Erbay, Dünya 2.'si olarak gümüş madalya kazandı. Sporcunun elde ettiği başarıyı sosyal medya hesaplarından paylaşan Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, başta başarılı öğrenci Hazal Erbay ve antrenörü Kaan Öz olmak üzere yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
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