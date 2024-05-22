Söke’den 3 derece birden

TÜRKİYE Kick Boks Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Turkish Open WAKO Dünya Kupası 15-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Uluslararası Dünya Kupası organizasyonuna 42 ülkeden 3 Bin sporcu katıldı. Söke'den Ece Spor Kulübü'nün sporcuları dünya birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü elde etmeyi başardı. Özge Gider Low Kick +70 genç bayanlar kategorisinde Dünya birincisi oldu.

Kick Light 69 Kg. genç erkekler kategorisinde mindere çıkan Aras Girişen Dünya ikinciliği elde etti. Kick Light +69 Kg. yıldız erkekler kategorisinde mücadele eden Yiğit Kemer ise Dünya üçüncülüğünü kazandı. Elde edilen başarı dolasıyla büyük bir gurur yaşadıklarını belirten Antrenör Kenan Sıtacı, " Kulüp olarak 4 sporcu ile katıldığımız bu önemli şampiyona 3 dünya derecesini Aydın ilimiz ve Sökemize getirdiğimiz için çok mutluyum" dedi.