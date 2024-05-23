Galatasaray tek yumruk

GALATASARAY Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 'Kenetlen Galatasaray' ve 'Hedef 24' etiketleriyle paylaşılan videoda Timur kenetlenme vurgusu yaparak, "Nice şampiyonluklar yaşamış, kupalar kazanmış büyük Galatasaray taraftarı, büyük Galatasaray camiası. Geldik son dakikaya. Hepimiz tüm motivasyonumuzla kenetlenerek, şampiyonluk yolunda 35 milyon Galatasaray taraftarıyla hep birlikte o mücadeleyi vereceğiz. İnşallah 2024'te de 24. şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayacağız" diye konuştu. Okan Buruk ise, "Büyük Galatasaray ailesi. Bayrakları hazırlayın. Tarih yine Galatasaray'ı yazacak, mayıslar yine bizim olacak" dedi.