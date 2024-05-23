Karşıyaka’yı tüzük zorluyor

OLAĞAN genel kurulunu 1 Haziran Cumartesi günü toplayacak Karşıyaka'da yeni tüzükteki madde yönetim oluşturma telaşındaki potansiyel adayları zorluyor. Yeşil-kırmızılılarda geçen ekim ayında yenilenen tüzüğe göre başkan adayları listelerini genel kurulun ilan edilen ilk tarihinden 1 gün önce mesai bitimine kadar divan kuruluna sunmak zorunda. Tüzüğe göre adayların 1 başkan adayı, 14 asil, 10 yedekten oluşan toplam 25 kişilik yönetim listelerini kongrenin ilk tarihi olarak ilan edilen 25 Mayıs'tan 1 gün önce 24 Mayıs Cuma mesai bitimine kadar divana sunmaları gerekiyor. Kaf-Kaf'ta seçime tek aday olarak girmesi beklenen Başkan İlker Ergüllü, adaylığını resmen açıklamasa da mali olarak güçlü bir yönetim oluşturmak için çalışmalarını sürdürürken, listenin 1 hafta önceden divana teslim edilmek zorunda olması zamanını kısıtlıyor.