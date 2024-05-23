Yaşar Üniversitesi satrançta 2. oldu

YAŞAR Üniversitesi Erkek Satranç Takımı, 31 üniversitenin katıldığı Üniversitelerarası Satranç Türkiye Şampiyonası'nda genel sıralamada ikinci oldu. Daha önce Türkiye Şampiyonluğu kazanan Yaşar Üniversitesi Satranç Takımı, başarılara imza atmaya devam ediyor. Sivas'ta düzenlenen Üniversitelerarası Satranç Türkiye Şampiyonası'nda yarışan takım, 31 üniversite takımı arasından dereceye girerek ikincilik kazandı. Toplam 7 maç boyunca ter döken takım üyeleri, büyük başarı kazandı. Milli sporcu FIDE Ustası Emre Emin Dedebaş, 7 maçta 6.5 puan alarak 3'üncü masa birincisi olmaya hak kazanırken, diğer takım üyesi milli sporcu FIDE Ustası Atakan Mert Biçer ise 7 maçta 6.5 puan toplayarak 2'inci masa birincisi oldu.