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Haberler Spor Efeler 09 SFK’da Kanber veda etti

Efeler 09 SFK’da Kanber veda etti

Play-Off’tan elenen Aydın ekibinin teknik direktörü takımdan ayrıldı

HABER MERKEZİ
Efeler 09 SFK’da Kanber veda etti
TFF 3. Lig'de son 2 sezonda üst üste Play-Off'ta elenme üzüntüsü yaşayan Efeler 09 SFK'da sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Veyis Kanber veda mesajı yayınladı. Aydın ekibinin başında Bölgesel Amatör Lig (BAL) şampiyonluğu yaşadıktan sonra iki kez 2'nci Lig'in kapısından dönen tecrübeli teknik adam, "Üç sezondur çeşitli aralıklarla teknik direktörlüğünü üstlendiğim, kuruluşunun ilk yılında BAL'daki şampiyonluk sürecinde bulunduğum ve son 2 sezondur da 3'üncü Lig'de Play-Off yarı finallerine taşıdığımız Efeler 09 Spor Futbol Kulübü'nde görevimi sezon sonu itibariyle huzur içerisinde tamamlamış bulunmaktayım. Bu süreçte yanımda olan, destek olan herkese teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun" dedi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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