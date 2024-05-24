Somaspor’da teknik telaş

TFF 2. Lig'de geride kalan sezonu orta sıralarda sorunsuz tamamlayan Somaspor'da teknik direktör telaşı yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, yıllardır takımın dümeninde yer alan teknik adam Burhanettin Basatemür'le sözleşmesi bittikten sonra görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı. Son 5 sezondur çalıştırdığı Manisa ekibini 3. Lig'den 2. Lig'e taşıyan isim olan Basatemür'ün 2. Lig'den birçok iddialı ekibin teklif götürdüğü öğrenilirken, Somaspor yönetimi 50 yaşındaki teknik adamla önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturarak anlaşma zemini arayacak. Yönetimin, gelecek sezon direkt Play-Off oynayacak bir ekip yaratacağı ve takımın başında yeniden Basatemür'ü görmek istediği öğrenildi.