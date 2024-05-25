‘İzmir çetesinin kökünü kurut’

FENERBAHÇE başkanlığına adaylığını koyan Aziz Yıldırım, başkan Ali Koç'un yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Silivri ve çevre derneklerle buluşan Yıldırım, Ali Koç'u eleştirerek "Gelince Bahçeşehir Basketbol'un sözleşmesini feshedeceğim. Onların eski tweetlerini gördüm. Fenerbahçe'nin sahasında Fenerbahçe'den başka kimse oynayamaz. Borcu sayıyorlar ama gelirleri bana yazmıyorlar. Stadı 100 milyon dolara yaptık, yılda 40 milyon dolar geliyor. Borcu yazıyorsun, onu da bana yaz. 'Ben varken şampiyon yapmayacaklar' diyor. Neden adaysın o zaman? Ben şampiyonluk sözü veriyorum. İzmir çetesi var. Çeteyi biliyorsun, sen Fenerbahçe başkanısın, kökünü kurut" dedi.