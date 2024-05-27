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Haberler Spor Ahmet Taşpınar’dan genel kurul çağrısı

Ahmet Taşpınar’dan genel kurul çağrısı

HABER MERKEZİ
Ahmet Taşpınar’dan genel kurul çağrısı
TFF 2. Lig'e düşen Altay'da yönetime şirketleşme yetkisi verilmesi için 29 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi eski başkanlardan Ahmet Taşpınar, önemli açıklamalar yaptı. Altay'ın 110 yıldır dernek statüsünde yönetildiğini ancak asırlık çınarın yaşaması için yeni düzene ayak uydurmaları gerektiğini dile getiren Ahmet Taşpınar, "Şirketimizi kurduk. 29 Mayıs'ta tarihi bir kongre yapacağız. Altaylılara büyük görev düşüyor. Sistemin değişmesine onay vermeleri lazım. Tersi bir durum Altay Spor Kulübü'nün yok olması demektir. Eski günlerimize dönmenin adımı kongreden geçiyor" dedi. Şirketleşme kararı alınması için kulüp üye sayısının 4'te 3'ünün kongreye gelmesi ve çoğunluğun onayının gerektiğini hatırlatan Taşpınar, "Kulübümüzde 1291 olan üye sayısını 624'e düşürdük. Genel kurulda 468 kişinin bulunması lazım" diye konuştu.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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