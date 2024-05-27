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Haberler Spor Aliağa’da müthiş heyecan

Aliağa’da müthiş heyecan

Kuzey Ege Spor Oyunları’nda 12 branşta bin 453 sporcunun mücadelesi nefes kesti.

HABER MERKEZİ
Aliağa’da müthiş heyecan
İZMİR'DE ilk defa düzenlenen ve Aliağa'nın ev sahipliğinde 12 farklı branşta gerçekleştirilen Kuzey Ege Spor Oyunları düzenlenen törenle sona erdi. Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde organize edilen Kuzey Ege Spor Oyunları'na bin 453 sporcu katıldı. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde kız ve erkekler ayrı ayrı olmak üzere 12 branşta kıyasıya mücadele etti. Törende konuşma yapan İzmir Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici, "Bu gençlerin içerisinden bir tane olimpiyat şampiyonu çıkarmak için çalışıyoruz" diye konuştu.
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