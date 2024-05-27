Aliağa’da müthiş heyecan

İZMİR'DE ilk defa düzenlenen ve Aliağa'nın ev sahipliğinde 12 farklı branşta gerçekleştirilen Kuzey Ege Spor Oyunları düzenlenen törenle sona erdi. Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde organize edilen Kuzey Ege Spor Oyunları'na bin 453 sporcu katıldı. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde kız ve erkekler ayrı ayrı olmak üzere 12 branşta kıyasıya mücadele etti. Törende konuşma yapan İzmir Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici, "Bu gençlerin içerisinden bir tane olimpiyat şampiyonu çıkarmak için çalışıyoruz" diye konuştu.