Altınordu U14’te zirveye oturdu

İzmir'in altyapıya yaptığı yatırım ve yetiştirdiği futbolcularla bilinen kulubü Altınordu, U14 Türkiye Şampiyonası'nın finalinde Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. U14 Gelişim Ligi'nde grubundan lider çıkan Altınordu'nun gençleri, Göztepe, Sakarya, Beşiktaş ve Ümraniye'yi geçerek büyük zafere ulaştı. Antalya'da finalin bitiş düdüğü ile beraber Altınordu'nun gençleri büyük bir sevinç yaşadı. Altınordu Akademi Direktörü Ahmet Furkan Can, sezon başından beri U14 takımlarının çok iyi mücadele ettiğini belirterek, "Tüm sporcularımızı kutluyoruz. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan da maç biter bitmez tüm takımı tebrik etti" diye konuştu.