Bodrum çıkarma yapacak

Trendyol 1.Lig Play-Off Finali'nde Perşembe günü Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Bodrum FK'da taraftarlar Adana'ya çıkarma yapacak. Geçen sezon Play- Off Finali'nde Pendik'e yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Muğla ekibi bu kez zoru başarmak için ant içti. Taraftarlar, havayolu ve karayoluyla Güney iline giderek takımlarını yalnız bırakmayacak. Ege'nin birçok ilinden de Muğla ekibi için çok sayıda taraftar desteğe gidecek.

14 BİN 88 TARAFTAR İZLEYECEK

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iki takım arasında tribün paylaşımını ve taraftarlar için ayrılan kontenjanları da belirledi. Final maçında Yeni Adana Stadı'nda Sakaryaspor taraftarları Doğu ve Güney, Bodrum FK taraftarları ise Kuzey ve Batı tribünlerinde yer alacak. Her iki takım taraftarlarına 14 bin 88 kişilik kontenjan ayrıldı. Biletlerin 27 Mayıs Pazartesi (bugün) saat 17.00'de satışa sunulması bekleniyor. TFF bilet fiyatlarını 400 ve 200 lira olarak belirledi. Adana Stadyumu'nda 2 bin polis ve bin özel güvenlik görevlisi de görev alacak.