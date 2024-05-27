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Haberler Spor Bucaspor’da Sadi gidiyor

Bucaspor’da Sadi gidiyor

HABER MERKEZİ
Bucaspor’da Sadi gidiyor
TFF 2. Lig'de Play-Off'tan elenerek Birinci Lig hedefini gerçekleştiremeyen Bucaspor 1928'de yaprak dökümü devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertli ekiple sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Sadi Karaduman da takımdan ayrıldı. Kontratında bir yıl daha uzatma obsiyonu bulunan tecrübeli stoperin Buca'da kariyerine devam etmek istemediği öğrenildi. Sadi'ye Birinci Lig'de Keçiörengücü, Adanaspor ve G.Birliği'nin yanı sıra İkinci Lig ekiplerinden de ilginin olduğu ve futbolcunun bu teklifleri değerlendirmek istediği öğrenildi. Geçen sezon başında Bucaspor'a Tuzla ekibinden transfer olan Sadi, ligde sarı-lacivertli formayı 19 kez terletti.
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