Denizlispor’da Mavioğlu iddialı

TFF 2. Lig'den 3. Lig'e düşen Denizlispor'da yeni başkan Ahmet Yalın Yıldırım'ın prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Çağdaş Mavioğlu konuştu. İlk kez 2008 yılında Denizlispor altyapısında görev alan ve antrenör olarak Fethiye, Denizli, Adana, Adana Demir, Samsun ve Bodrum'da görev yapan 47 yaşındaki Mavioğlu, Başkan Ahmet Yıldırım ile prensipte anlaştıklarını doğruladı. Mavioğlu, "Birkaç pürüz kaldı ama bizler de bazı fedakarlıklar yapacağız. Denizlispor büyük bir camia. Denizlispor bulunduğu yerleri asla hak etmeyen vizyonu olan bir takım. Burada herkes çalışmak ister. Herkes taşın altına elini koyacak ve takımı en iyi yerlere getirmek için çalışacağız" dedi.