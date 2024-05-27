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Efeler ABD'ye yenildi

HABER MERKEZİ
Efeler ABD’ye yenildi
Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi Antalya etabındaki dördüncü ve son maçına çıkan Türkiye, ABD'ye 3-1 mağlup oldu. Maça iyi başlayan Türkiye, ilk teknik molaya 4 sayı farkla önde girdi. ABD toparlansa da farkın kapanmasına izin vermeyen milliler 25-20 ile setlerde 1-0 öne geçti. İkinci sete de iyi başlayan Efeler uzun süre seti önde götürdü. 18-15'ten sonra konuk ekip 5 sayılık seriyle öne geçti ve seti 22-25 alarak durumu eşitledi. Üçüncü set baştan sona dengeli geçti. Son bölüme önde giren ABD seti 25-27 alarak 2-1 öne geçti. Dördüncü set de dengeli başladıktan sonra ABD farkı 4'e kadar çıkardı ve seti 21-25, maçı da 1-3 kazandı. Böylece milliler Türkiye'deki ilk haftayı 4 mağlubiyet ve 1 puanla kapattı.
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