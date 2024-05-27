Kaf-Kaf’ta çadırlı protesto

İzmir'de 26 yıldır yeni stadının yapılmasını bekleyen ancak stadyumuna bir türlü kavuşamayan Karşıyaka'da bir taraftar çadırlı eylem başlattı. Yalı'daki İlçe Stadı'nın arazisi, eski stat 2015 yılında proje kapsamında yıkılıp inşaat yapılamayınca atıl kaldı. Yıllardır ilçenin göbeğinde harabe ve otoparka dönen arazide bir taraftar, ailesiyle birlikte çadır kurarak stadın yapılamamasını protesto etti. Karşıyaka'ya yapılacak stat için Ocak 2014 ve Haziran 2017'de gerçekleştirilen iki ihale de açılan davalar, sürecin uzaması ve maliyet farkı sonrası iptal edilmişti.

DİGİTAL DÖNÜŞÜM

Yönetim, 1 Haziran'daki kongre öncesi aidat ödeme sorununa dijital çözüm buldu. Kulübün internet sitesi vasıtasıyla üyeler, kulüp üyeliğine dair bilgileri yönetebilecek, aidat borçlarını sorgulayabilecek ve yakın süreçte aidat ödemelerini gerçekleştirebilecek.